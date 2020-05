„Oft ist es nur eine kleine Spur, die zur Überführung von Straftätern führt“, schreibt die Polizei Lauterecken – und auch bei Unfallflüchtigen seien es oft die kleinen Hinweise, die am Ende zu einem Ermittlungsergebnis führen. So wie im Fall einer „älteren Autofahrerin“, die am Montagmittag in der Offenbach-Hundheimer Hauptstraße gegen ein parkendes Fahrzeug gefahren sei.

Dank Zeugenhinweisen konnten die Polizisten die Fahrerin ermitteln, die – wie sich letztlich herausstellte – für den Unfall verantwortlich war. Die Beamten untersuchten das Auto und fanden dabei Schäden, „die mit dem Schadensbild an dem angefahrenen BMW übereinstimmen“, wie die Polizei berichtet. „Im Zweifelsfall“, so die Lauterecker Polizei weiter, „hätte auch die abgeriebene blaue Farbe am Fahrzeug des Geschädigten identifiziert werden können.“