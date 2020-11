Bei Personenkontrollen hat die Lauterecker Polizei am vergangenen Wochenende bei zwei Männern Drogen entdeckt. Wie die Ordnungshüter berichten, kontrollierten Beamte am Samstagnachmittag im Bereich des Fahrradweges an der B 270 einen 24-Jährigen. Die Überprüfung seiner Daten habe ergeben, dass er bereits als Betäubungsmittelkonsument aufgefallen war. Daraufhin wurde sein Rucksack durchsucht. Darin fand die Polizei einen Joint, eine Dose mit einer grün-bräunlichen Substanz und einen sogenannter Grinder. Am Sonntagnachmittag kontrollierte die Polizei einen 33-Jährigen, der zusammen mit zwei weiteren Männern im Friedhofweg unterwegs war. Während bei der Überprüfung der beiden anderen Männer nichts gefunden wurde, entdeckten die Beamten im Turnbeutel des 33-Jährigen eine „kristalline Substanz“, die sich bei einem Schnelltest als Ecstasy herausstellte. Wie die Polizei weiter mitteilt, werden nun Staatsanwaltschaft und Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.