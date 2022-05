Einen Vortrag zum Thema Pilgern und eine Schnupper-Pilgerwanderung veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Kübelberg am kommenden Wochenende.

Mit Pilgerführerin Maria Rummel aus dem fränkischen Windelsbach geht es am Samstag, 21. Mai, 15 Kilometer auf die Nordroute des Jakobswegs, kündigt die Vorsitzende des Presbyteriums, Margarethe Heinz, an. Vom Treffpunkt an der evangelischen Kirche fährt die Gruppe zunächst ab 9 Uhr mit dem Bus nach Vogelbach an die Jakobskirche. Von dort laufen die maximal 15 Teilnehmer über Lambsborn und Bechhofen bis Homburg. Die Rückfahrt von Homburg erfolgt wiederum mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Die Wanderung steht unter dem Motto „Schweigen und Hören – festhalten und loslassen – anschauen und gesehen werden“. Auf dem Weg wird Rummel spirituelle Impulse setzen, zudem gibt es Schweigezeiten und Austauschrunden. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Bereits am Abend zuvor, Freitag, 20. Mai, hält Rummel um 19 Uhr einen Vortrag im Gemeindehaus Schönenberg mit dem Titel „Wenn die Seele laufen lernt – Erfahrungen auf dem Jakobsweg“. Auch ein Erfahrungsaustausch mit den Gäste ist geplant. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Die Teilnahme am Vortragsabend ist keine Voraussetzung, um bei der Wanderung mitmachen zu können. Jeder sei willkommen,

der die Strecke von 15 Kilometern bewältigen kann, sagt Heinz.

Info

Anmeldungen zur Wanderung sind bis Donnerstag, 19. Mai, bei Margarethe Heinz unter Telefon 06373 9090 notwendig.