Dejan Vilov fungiert wieder als Privatfunkbeauftragter der Evangelischen Kirche. Der Theologe aus Frohnhofen kehrt damit zurück in ein Amt, das er von 2009 bis 2014 schon einmal innehatte.

Vilovs Aufgabenbereich erstreckt sich auf das gesamte Bundesland Rheinland-Pfalz. Damit sind die Wirkungsbereiche dreier Landeskirchen berührt: Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau und die Evangelische Kirche im Rheinland finanzieren denn auch die Stelle mit, die bei der Protestantischen Landeskirche in Speyer angesiedelt ist.

Der 44-jährige Theologe war, wie die Pressestelle der Landeskirche in Speyer weiter mitteilt, nach fünf Jahren als Privatfunkbeauftragter im Jahr 2014 zum Saarländischen Rundfunk nach Saarbrücken gewechselt. Dort fungierte Vilov als Leiter des Rundfunkreferats Saar. Seit 1. Februar ist er nun wieder in Speyer tätig, wo er maßgeblich an Produktionen von christlichen Verkündigungs-Sendungen im Programm von RPR1 und bigFM Rheinland-Pfalz beteiligt sei. Außerdem produziere er Beiträge mit redaktionellem Inhalt für das Magazin „Einfach himmlisch“ auf RPR1 und betreue verantwortlich die Sendungen „nighttalk“ und „bigSpirit“ auf bigFM.

Dejan Vilov wurde nach Angaben der Landeskirche 1977 im niedersächsischen Hildesheim geboren. Nach dem Theologiestudium in Bethel, Leipzig und Münster kam er zum Vikariat in die Pfalz, wo er bis heute lebt.