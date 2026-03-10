Die katholische Pfarrei St. Christophorus in Kübelberg will sich aus finanziellen Gründen von zwei Kirchen trennen.

Betroffen sind die Kirchen in Dunzweiler und im Schönenberg-Kübelberger Ortsteil Schmittweiler. Um die Kirchenmitglieder zu informieren, finden in Dunzweiler und Schmittweiler Gemeindeversammlungen statt. Diese sollen ein Forum bieten, bei dem Fragen und Bedenken geäußert werden können. Zudem werde die Kirchenleitung über die Schließungsgründe und den möglichen Verkauf informieren, sagt Michael Wilhelm, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender. „Wir wollen erklären, warum wir uns nicht mehr in der Lage sehen, die Kirchen zu bewirtschaften, und welche Perspektiven es gibt. Die bevorstehende Trennung ist tragisch, aber sie bedeutet nicht das Ende des kirchlichen Lebens.“

Steht ebenfalls zum Verkauf: die Kirche in Schmittweiler. Foto: Philipp Jung

Die Kirche in Dunzweiler wurde 1964 geweiht, berichtet Pfarreiratsvorsitzender Erwin Dilk. Sie sei noch in Betrieb, allerdings kämen nicht viele Katholiken zu den Gottesdiensten. Die katholische Kirche Schmittweiler wurde im April 1973 geweiht und erinnert eher an ein Gemeindezentrum mit Versammlungsraum und Kapelle. Das Gebäude werde auch von Vereinen sowie privat genutzt. Zur Pfarrei St. Christophorus mit Sitz in Kübelberg gehören rund 6800 Katholiken. Leitender Pfarrer ist Dekan Michael Kapolka. Zur Pfarrei gehören die Kirchengemeinden Breitenbach, Brücken, Ohmbach, Dunzweiler, Kübelberg, Sand, Elschbach und Waldmohr mit zehn Kirchen.

Info

Gemeindeversammlung in der katholischen Kirche in Dunzweiler am Donnerstag, 12. März, 19.30 Uhr; und am 19. März, 19.30 Uhr, Versammlung in der katholischen Kirche Schmittweiler.

