Der neuen saarländischen Landesregierung gehört nun auch ein Pfälzer an. Der Landtag in Saarbrücken stimmte am Mittwoch der Berufung von Thorsten Bischoff (47) zu, der aus Gries im Kreis Kusel stammt. Bischoff vertritt ab sofort die Interessen des Saarlandes in Berlin. Er wird diese Aufgabe als Staatssekretär mit Kabinettsrang ausüben. Das heißt: Er gehört damit der Regierung an. In seiner Heimat hatte sich Bischoff als junger Mann um den Erhalt der Kerwebräuche verdient gemacht. Lange Jahre führte er auch die Vereins-Union Sand, trat bei der „Senner Fasenacht“ als politischer Hausmeister auf und organisierte Kulturveranstaltungen in Sand. Neben Bischoff wurde auch der Homburger David Lindemann in die Landesregierung berufen. Der 44-Jährige leitet im Rang eines Staatssekretärs die Staatskanzlei, organisiert also das Amt der Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Lindemann ist zwar kein Pfälzer, hat aber Verwandtschaft in der Pfalz: in Breitenbach im Kreis Kusel. Der neue Landtag des Saarlandes hat am Mittwoch zudem ein rein weibliches Präsidium gewählt. Die 51 Parlamentarier wählten die CDU-Abgeordnete Dagmar Heib (59) aus Dillingen und die SPD-Abgeordnete Christina Baltes (59) aus Stennweiler zu neuen Vizepräsidentinnen. Bereits im April war die Sozialdemokratin Heike Becker (46) aus Hangard zur Landtagspräsidentin gewählt worden. Damit bildet das neue Landtagspräsidium in Bezug auf das Geschlecht einen Kontrast zur neuen Landesregierung, in der mehrheitlich Männer vertreten sind: Neben Ministerpräsidentin Anke Rehlinger vier Minister und zwei Ministerinnen.