Der neue Landesmeister der Zweispänner ist der alte: Otto Werst holte am Wochenende auf der Anlage von Veldenz Lauterecken mit Nemo und Norton wieder einmal den Titel.

In der kombinierten Prüfung aus Dressur, Gelände- und Hindernisfahren Klasse M war Otto Werst (Zellertal-Donnersberger Reit- und Fahrverein) am Wochenende in Lauterecken nicht zu schlagen. Der Standenbühler