Der Oldtimerbus ist frisch poliert und nach dem Winterschlaf bereits für die erste Tour des Jahres durch die Alte Welt. Diese findet am 30. April statt. Start- und Zielpunkt ist der Lindenplatz in Meisenheim.

Einst war der Oldtimerbus in den Schweizer Bergen unterwegs, nun geht es erstmals in diesem Jahr wieder durch die Alte Welt. Begleitet von Gästeführerin Renate Gilcher legt der Bus nach seiner Abfahrt um 10 Uhr in Meisenheim den ersten Stopp am Besucherbergwerk Wolfstein ein. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein mitteilte, erhalten Teilnehmer dort „einen Einblick in die Welt unter Tage“. Im Anschluss geht’s nach Nußbach. Dort steht die Mittagsrast sowie ein Besuch des Alte-Welt-Museums auf dem Programm. Über Bisterschied – dort erwartet die Besucher der Falkner der Herzen, teilte die Verwaltung weiter mit – geht es zurück zum Startpunkt nach Meisenheim.

Anmeldungen für die Touren sind auf der Internetseite www.vg-lw.de/onlineshop möglich. Die Teilnahme an der Bustour kostet 45 Euro pro Person (Mittagessen exklusive).

Weitere Termine



Samstag, 28. Mai, Start in Otterberg

Samstag, 18. Juni, Start in Lauterecken