Ein 39-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, wurde er in der Saarbrücker Straße überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass ihm seine Fahrerlaubnis wegen Drogenkonsums bereits entzogen wurde. Auch gab es laut Polizei Hinweise, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten fest, dass die an seinem Audi angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Auto gehörten. Auf den Beschuldigten kommen der Polizei zufolge „nun erhebliche strafrechtliche Konsequenzen zu“.