Der Dreck muss weg. Doch es gibt nur wenige Menschen, die diese Arbeiten übernehmen wollen oder können. Aus diesem Grund muss die Verbandsgemeinde Oberes Glantal nun eine Reinigungsfirma beauftragen, um die öffentlichen Gebäude sauber zu halten. Bei der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates wurde der Auftrag vergeben.

„Es ist schwierig, eigenes Personal zu finden“, betonte Bürgermeister Christoph Lothschütz (CDU). Nach seinen Worten sind die Arbeiten in den verschiedenen Einrichtungen durch Reinigungskräfte, die in Lohn und Brot der Verbandsgemeinde stehen, nicht mehr zu stemmen. Aus diesem Grund wurde das Saubermachen von Schulen und Hallen ausgeschrieben. Fünf Angebote seien abgegeben worden, sagte Lothschütz. Das günstigste Angebot legte die Firma Gebäudereinigung Naheland mit knapp 103.000 Euro brutto im Jahr vor. Nach einstimmigem Votum des Rates erhielt sie den Zuschlag. Die Firma soll künftig die Turnhalle und die Grundschule Altenkirchen reinigen, die Turn- und Festhalle sowie die Grundschule Brücken, die Grundschulen Herschweiler-Pettersheim und Breitenbach sowie die Rothenfeldsporthalle Waldmohr.

Ein Ratsmitglied fragte an, ob in Anbetracht dieser doch recht hohen Kosten keine Alternativlösung möglich wäre. Gerade in Turnhallen, meinte Lothschütz zustimmend, wäre es denkbar, über kurz oder lang Reinigungsroboter einzusetzen. Diese erbrächten gute Leistungen, stießen hier auf wenig oder keine Hindernisse und könnten so einen Teil der Arbeiten kostengünstiger erledigen.