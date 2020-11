Mit nur fünf Neuinfektionen am Samstag gibt es endlich Hoffnung darauf, dass sich die angespannte Corona-Lage im Landkreis Kusel etwas entspannt.

Vier der Patienten kommen aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, einer aus Kusel-Altenglan. Aktuell sind 376 aktive Infektionsfälle bekannt: 174 im Oberen Glantal, 109 in Kusel-Altenglan und 98 in Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Erkrankten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, ist auf 216,5 gefallen. Damit sind in Rheinland-Pfalz Ludwigshafen, Speyer und der Kreis Kaiserslautern am Kreis Kusel vorbeigezogen.