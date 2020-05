Die Bürgerbüros im Kreis Kusel sind ab dem morgigen Mittwoch bis einschließlich Dienstag, 2. Juni, geschlossen. Grund ist die Umstellung der landeseinheitlichen Softwarelösung aller Melde-, Pass- und Personalausweisbehörden auf ein neues Verfahren.

In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sind davon die Bürgerbüros in Lauterecken und Wolfstein sowie die KFZ-Zulassungsstelle in Lauterecken betroffen. Deshalb sei unter anderem die An-, Ab- und Ummeldung eines Wohnsitzes, die Beantragung von Führungszeugnissen, Personal- und Kinderausweisen oder Reisepässen in dieser Zeit nicht möglich. Die Bürgerbüros nehmen die Arbeit nach Angaben der Verwaltung ab dem kommenden Dienstag mit dem neuen Verfahren auf und ab Mittwoch, 3. Juni, stehen die Bürgerbüros und die Kfz-Zulassungsstelle am Standort Lauterecken dann auch den Bürgern nach vorheriger Terminvereinbarung wieder zur Verfügung.

In der VG Oberes Glantal bleiben die Bürgerbüros in Schönenberg-Kübelberg, Glan-Münchweiler und Waldmohr geschlossen. Die KFZ-Zulassungsstelle ist nach Angaben der Verwaltung davon nicht betroffen, allerdings gebe es für den fraglichen Zeitraum ohnehin keine freien Termine mehr. Die Zulassungsstelle sei aber telefonisch erreichbar.

In der VG Kusel-Altenglan sind laut Verwaltung die Meldeämter in Altenglan und Kusel betroffen. Auch diese bleiben von Mittwoch bis einschließlich kommenden Dienstag geschlossen.

