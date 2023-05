Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Morgens mal ’ne „Auszeit“ nehmen? Das ist ab Montag möglich inmitten der Kuseler City. Laura Becking wagt sich dort auf neues Terrain. Sie eröffnet in der einstigen „Alten Post“ ein neues Café. Warum zunächst nur bis kurz nach Mittag?

Lang hat nicht mehr bis in die Abendstunden hinein Licht gebrannt in dem markanten Anwesen am Eck. Wo der Annex der Fußgängerzone in die Marktstraße mündet,