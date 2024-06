Der frisch gewählte Bürgermeister von Nanzdietschweiler, Gerd Müller, ist unmittelbar nach Auszählung der Stimmen mit Amtsschärpe und Hut ausgestattet worden. Der 55 Jahre alte Landwirt hatte als Einzelbewerber 58,4 Prozent der Stimmen geholt und damit Jonas Kopp (CDU) auf Platz zwei verwiesen. Die Wahlbeteiligung lag in Nanzdietschweiler mit 81 Prozent besonders hoch. Müller ist politischer Quereinsteiger. Bisher stellte die CDU die Bürgermeisterin von Nanzdietschweiler. Die Freude über den Sieg war bei Müllers Anhängern so groß, dass nach der Auszählung gefeiert wurde. Müllers Schwester Katja hatte vorsorglich eine Schärpe und einen Hut gefertigt. Gerd Müller ließ sich die Schärpe widerstandslos anlegen und den Hut aufsetzen. Förmlich wird Müller sein neues Amt in der ersten Sitzung des neu gewählten Gemeinderats antreten. Siehe auch hier.