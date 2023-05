Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Investitionen in die kommunalen Schwimmbäder stehen an. Sowohl im Königsbergbad als auch im Rüllbergbad sollen die Kioske saniert werden. Je 100.000 Euro werden fällig. In Wolfstein muss zudem eine Lösung für den sanierungsbedürftigen Sprungturm her.

Betonabplatzungen am Fünf-Meter-Podest des Sprungturms erforderten bereits im Sommer im Wolfsteiner Bad erste Maßnahmen. An der Unterseite am Absprung musste mittels eines Alublechs