Die neue Netto-Filiale in Glanbrücken wird am Dienstag, 19. Mai, eröffnet. Das hat die Presseabteilung des Discounters am Dienstag mitgeteilt. Auf einer Verkaufsfläche von rund 740 Quadratmetern werden in dem neuen Markt neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten und Brot- und Backwaren auch Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte, sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte angeboten. Außerdem wird es unter anderem ein frei zugängliches Kunden-WLAN geben.

Sicherheit geht vor

In der aktuellen Corona-Zeit sei Netto der Schutz seiner Mitarbeiter und Kunden in den Filialen sehr wichtig. Daher stelle man den Mitarbeitern Mundschutzmasken, Einweghandschuhe und flächendeckend Desinfektionsmittel zur Verfügung. Zusätzlich finden sich im Kassenbereich Fußbodenmarkierungen im Abstand von zwei Metern, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Als weitere Sicherheitsmaßnahme für Kunden und Mitarbeiter sind in den Netto-Filialen die Kassenbereiche mit einem Hygieneschutz ausgestattet.

Info



Geöffnet ist der Markt (Glantalstraße 6) von Montag bis Samstag, jeweils von 7 bis 21 Uhr. Vor der Filiale stehen nach Netto-Angaben 50 Parkplätze zur Verfügung.