Zum Blücherbrunnen in Lauterecken gibt es folgende Anekdote. Ein Lehrer besichtigt mit seinen Schülern den Brunnen und erklärte: „Hier hat Blücher sein Pferd getränkt, als er 1814 nach Lauterecken kam.“ Hatte sich der Lehrer nicht gut vorbereitet oder wollte er die Aufmerksamkeit seiner Schüler prüfen?

Auf einer Inschrift am Brunnen kann man lesen, dass er 1936 zum Andenken an den Aufenthalt des preußischen Marschall in Lauterecken errichtet wurde. Heute liefert eine auffällige