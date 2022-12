Die Ortsgemeinde Hinzweiler will Strom und damit Geld sparen, indem sie jede zweite Straßenlaterne zwischen 22.30 und 6 Uhr ausschaltet. Diesen Grundsatzbeschluss fasste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. „Die Laternen an kritischen Orten im Dorf sollen die ganze Nacht über durchbrennen, beispielsweise an gefährlichen Straßeneinmündungen, auf dem Weg von der Königslandhalle hinunter ins Dorf oder an den Bushaltestellen“, verdeutlichte Ortsbürgermeister Gunter Suffel. Deshalb wollen er oder Ortsbeigeordneter Werner Lang den Pfalzwerken bei der Einrichtung der sogenannten Halbnachtschaltung dezidiert Anweisungen geben, welche Lampen die ganze nach hindurch brennen sollen und welche abgeschaltet werden können.