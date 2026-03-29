Aufatmen in der Motorsportszene. In diesem Jahr wird es den Bergslalom am Potzberg wieder geben. Der Motorsportclub „Potzberg“ weicht mit dem Termin etwas aus.

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, berichtet Peter Molter, dem die Organisation für den Bergslalom am Potzberg übertragen wurde. Viele Slalompiloten aus weiten Teilen Südwestdeutschlands und Motorsportinteressierte aus der Region bedauerten die Absage der letzten Jahre. Die Gründe dafür lagen nicht Motorsportclub „Potzberg“ mit Sitz in Altenglan. „Seit wir diese Veranstaltung ins Leben gerufen haben, fand sie am ersten Wochenende im August statt“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Hans Ehlhardt.

Vor zwei Jahren begann es aber: Zwei Läufe zur deutschen Rallyemeisterschaft der Region wurden in den August verlegt. „Eine davon, die Saarland-Pfalz-Rallye sogar auf den Termin von unserem unser Slalom-Wochenende“, erinnert Wolfgang Hans Ehlhardt, selbst ein international erfahrener Rallyepilot. Er war Teilnehmer an dieser überregionalen Rallye, als es ein Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft war.

Rallyeveranstaltungen im gleichen Zeitraum

„Die Rallyeveranstaltung wie auch unser Bergslalom sind auf Funktionäre und Streckenpiloten angewiesen und so viele für zeitgleich zwei große Veranstaltungen gibt es in der Region nicht“, sagt Peter Molter. „Dann kam letztes Jahr hinzu, dass sowohl eine Woche vor als eine Woche nach unserem Termin am ersten Wochenende im August die beiden bedeuteten Rallyeveranstaltungen, die Saarland-Pfalz-Rallye als auch die Mittelrhein-Rallye terminiert wurden“, erklärt der erkorene Organisationsleiter aus Welchweiler.

Selbst die engagierten Motorsportler, die fast alle eine Familie haben, waren nicht bereit, an drei aufeinander folgenden Wochenenden an der Strecke zu stehen, einen Parc fermé zu bewachen oder als Parkplatzeinweiser zu fungieren. „Wir haben Verständnis dafür, dass auch mal die Familie im Vordergrund steht“, sagen Wolfgang Hans Ehlhardt und Peter Molter. „Die Großen bestimmen, die Kleinen müssen weichen. Das ist Praxis auch im Motorsport“, fügen sie an.

Eine Woche nach hinten gegangen

Es gibt aber auch das Sprichwort „Der Klügere gibt nach“. Das trifft für den Motorsportclub „Potzberg“ in Altenglan zu. Nachdem die überregionalen Termine feststanden, hat sich die Vereinsführung erneut mit der Austragung des motorsportlichen Wettbewerbs am Potzberg auseinander gesetzt – mit einem erfreulichen Ergebnis für den Motorsport. „Wir sind schweren Herzens von unserem traditionellen Termin, dem ersten Wochenende im August abgewichen und haben das folgende Wochenende ins Auge gefasst“, verkündete der Organisationsleiter. Auf ihm ruhen jetzt sämtliche Hoffnungen der Elite im Automobil-Slalom.

Vorstandsmitglied Peter Molter organisiert das Bergrennen am Potzberg. Foto: Oskar Weller

Peter Molter ist kein Unbekannter im Motorsport. Seit Mitte der 1970er-Jahre ist er Motorsportler und seit 2014 Beifahrer in einem Rallyefahrzeug. Der handwerklich begabte Zeitgenosse steckt derzeit viel Energie in das Vorhaben Automobilslalom am Potzberg. Die 1000 Meter vom Ortsende von Mühlberg in Richtung Dreikönigszug sind eine Herausforderung für die Piloten, die dennoch viel Lob und Anerkennung spenden. Die Strecke hat schon einen besonderen Reiz. Ansonsten kämen die Teilnehmer nicht aus dem tiefsten Bayern oder dem Norden angereist. Durch die zweitägige Veranstaltung gibt es auch viele Übernachtungen an der Strecke. „Ein richtiges Lagerleben herrscht dann am Wochenende im Fahrerlager, was die Geselligkeit und die Kameradschaft noch mehr fördert“, berichtet Molter.

Motorsportclub Brücken unterstützt

Breit gefächert wird das Fahrerfeld sein. Serienfahrzeuge und verbesserte Fahrzeuge mit stärkeren Motoren und Fahrwerken werden ebenso bewegt wie spezielle Fahrzeuge in eigenen Wertungen. So die Super-Seven oder die Lotus-Typen. An beiden Tagen wird um Punkte zu verschiedenen Meisterschaften gefahren, was der Reiz einer Teilnahme noch größer macht. Dass Motorsportler eine große Familie sind, zeigt sich auch hier. Der Motorsportclub Brücken hat bereits seine Unterstützung zugesagt wie auch eine Funkgemeinschaft.