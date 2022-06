Nach zwei Jahren Corona-Pause darf wieder gewandert, geschlemmt und genossen werden. Am Sonntag, 12. Juni, findet die fünfte Auflage der kulinarischen Wald- und Kulturwanderung statt. Zwischen 10 und 18 Uhr kann auf einer 6,8 Kilometer langen Strecke der Wald erkundet werden. Startpunkt ist die Hütte des Pfälzerwald-Vereins (PWV), dann geht es weiter Richtung Kalköfen, zum Veldenzköpfchen und zum Aussichtspunkt Krämelhof, ehe PWV-Hütte erneut erreicht wird. „Die Strecke befindet sich zu 98 Prozent auf Waldwegen und ist einwandfrei zu laufen“, sagt der Vorsitzende des ausrichtenden Heimat- und Kulturvereins Lauterecken und Stadtbeigeordnete, Heinrich Schreck. Bis auf ein kurzes Stück im Wald gebe es quasi auch keine Steigungen, dafür aber beispielsweise einen wunderbaren Blick über Lauterecken.

An fünf Stationen bieten Vereine und regionale Anbieter ihre Waren an. Die kulinarische Palette reicht von pfälzischer Hausmannskost über Lachs aus der Feuerkiste bis zu türkischen Spezialitäten, Kaffee und Kuchen, Crêpes, Eis sowie Wildspezialitäten und Hamburger. Ein kostenloser Transfer aus der Stadt von den Haltestellen Bahnhof, Veldenzplatz und Turnerheim zur PWV-Hütte findet von 10 bis 11.30 Uhr statt. Der steile Fußweg vom Bahnhof zur PWV-Hütte wird für besonders Wanderfreudige markiert. Am Grillplatz gegenüber der Hütte ist ein Cocktailstand aufgebaut. Zudem gibt’s Musik und eine Hüpfburg für die jüngsten Besucher.