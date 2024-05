Die zurückgenommenen (Ab-)Wasserbescheide haben in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan viel Trubel verursacht. Ein Fehler in der Kalkulation des beauftragten Wirtschaftsprüfungsunternehmens hatte die Rücknahme der im Februar versendeten Bescheide verursacht: In der Stadt Kusel sind die Verbandsgemeindewerke lediglich für die Abwasserentsorgung, nicht aber für den Trinkwasserbezug zuständig. Bei der Verteilung der Abwasserkosten wurden die Grundstücke der Stadt Kusel vergessen. Ein kleiner Fehler mit dennoch großen Folgen: Rund 29 Prozent der Flächen fehlten beim Abwasser, wie ein Vertreter der Kommunalberatung im Werkausschuss berichtete. Das wirkte sich entsprechend auf die berechneten Sätze aus, die nun von dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen korrigiert und vorgestellt wurden. Nun ist der Verbandsgemeinderat am Zug.

