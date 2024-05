Am Wochenende ist eine MSS-Party in Hinzweiler laut Polizeibericht aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei mitteilte, war die Party in Hinzweiler nach einer Gruppenschlägerei beendet worden. Zuvor hatten sich Besucher und Veranstalter der Feier kurzzeitig in der Halle eingeschlossen, aus Angst in die Schlägerei hineingezogen zu werden.

Im RHEINPFALZ-Gespräch hat sich eine der Organisatorinnen geäußert. Sie und ihre Mitschüler ärgern sich, dass ihre ganze Stufe nun pauschal in ein falsches Licht gerückt wird: „Was hätten wir machen sollen? Leute vorher nicht reinlassen? Wir wollten ja, dass alle auf unserer Party eine gute Zeit haben.“

Was passiert ist und wieso kein Sicherheitsdienst anwesend war, lesen Sie hier.