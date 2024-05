Die Polizei ist bei einer MSS-Party in der Nacht von Samstag auf Sonntag gleich mehrmals im Einsatz gewesen – und hat den Einsatzbericht mit „Schüler außer Rand und Band“ überschrieben.

Zunächst waren laut Polizei drei Jugendliche auf der Party in Streit geraten. Der Veranstalter erteilte ihnen daraufhin ein Hausverbot und bat sie, nach Hause zu gehen. Doch die drei Streithähne wollten die Halle nicht verlassen. Selbst nach dem Eintreffen der Polizeibeamten erkannte einer der Beteiligten die Ernsthaftigkeit des Hausverbots noch immer nicht. Den von den Beamten erteilten Platzverweis betrachtete er ebenfalls als eine Lappalie. Nachdem der Querulant auch noch die Polizisten mehrfach beleidigte, wurde er in Gewahrsam genommen und seinen Eltern übergeben.

Mehrere Schläge mit der Faust ins Gesicht

Noch während sich die Einsatzkräfte um den renitenten Jugendlichen kümmerten, wurden sie erneut gerufen. Nun waren zwei Gäste in der Halle aneinandergeraten, da einer innen geraucht habe. Einer der Beteiligten schlug seinem 20-jährigen Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine Wunde an der Lippe sowie Schwellungen an der Stirn davon trug. Der Schläger flüchtete beim Erblicken des Streifenwagens. Seine Personalien konnten ermittelt werden, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Schlägerei mit zehn Beteiligten

Etwa eine Stunde später gingen bei der Polizei mehrere Notrufe über eine Schlägerei mit circa zehn Personen ein. Dabei wurden laut Polizei mehrere Personen verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Eine Einlieferung der Verletzten ins Krankenhaus war jedoch nicht von Nöten. Wieder waren bereits vorangegangene Streitigkeiten der Auslöser für die körperlichen Auseinandersetzungen. Die Polizei, die mit zwei Streifenwagen vor Ort war, hat mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung aufgenommen.