Anfang des Jahres gab es im Rohrbach einen Hangrutsch. Ein Sanierungskonzept steht allerdings noch aus.

Nach dem Hangrutsch hat Ortsbürgermeister Michael Rihlmann die Auftragsvergabe für ein Sanierungskonzept verschoben. Seit ein Angebot abgegeben wurde, seien die Preise gestiegen, erläuterte Rihlmann. Der Gemeinderat habe darüber diskutiert, ob die Arbeiten auch unter Ausschluss jeglicher Haftung vergeben werden könnten, um eine günstigere Lösung anzustreben. Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht sprach sich Rihlmann aber gegen eine solche Lösung aus. Ein Ratsmitglied bot an, mit der in der Verbandsgemeinde tätigen Firma Kontakt aufzunehmen. Der Rutsch des recht steilen Hanges ereignete sich Anfang des Jahres, zeitgleich mit dem in Theisbergstegen. Wie Rihlmann ergänzte, sollen die noch stehenden Teile vorsorglich bepflanzt werden, um einem weiteren Hangrutsch vorzubeugen.