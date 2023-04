Rund drei Monate ist es her, dass Unbekannte einen Geldautomaten der Volksbank Kaiserslautern in Schönenberg-Kübelberg gesprengt haben. Die Ermittler haben offenbar eine Spur, wer hinter der Tat stecken könnte. „Es gibt Hinweise auf Verdächtige“, sagt die leitende Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Mainz, Andrea Keller, auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, könne sie derzeit keine weiteren Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft Mainz hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen, da diese solche Fälle zentral bearbeitet. So auch im Falle der Automatensprengung in Glan-Münchweiler im Juli. Das Ermittlungsverfahren wurde laut Keller eingestellt, wird aber wieder aufgenommen, sobald es neue Hinweise gibt.