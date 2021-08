Ein 79-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 16.45 Uhr auf der B 420 in ein Brückengeländer gefahren. Zuvor musste er einem hellen Pkw, der in Richtung Medard unterwegs war, ausweichen. Der SUV des Seniors wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem hellen Pkw.