In der Nacht von Montag auf Dienstag machten sich offensichtlich mehrere Täter an einem Reisebüro in der Saarbrücker Straße zu schaffen. Das Regenfallrohr und die Außenbeleuchtung wurden beschädigt. Da mehrere Getränkeflaschen vor Ort aufgefunden wurden, geht die Polizei davon aus, dass die Personen im Bereich der Einkaufsmärkte feierten.