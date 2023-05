Der Staffelstab wird übergeben. Am Samstag, 20. Mai, 15 Uhr, wird auf Burg Lichtenberg der Musikantenland-Preisträger Martin Folz verabschiedet und seine Nachfolgerin Nicole Johänntgen eingeführt. Die aus dem Saarland stammende Saxophonistin und Komponistin ist im März vom Burgrat zur ersten Musikantenland-Preisträgerin gewählt worden. Der Preis wird zum 14. Mal verliehen. Die Laudatio auf die neue Preisträgerin halten Petra Pabst von der Musikschule Sulzbach-/Fischbachtal und der Musiker Witold Simon, zwei langjährige Weggefährten der Künstlerin.

Zur Open-Air-Veranstaltung auf der Unterburg sind alle Interessierten eingeladen, der Eintritt ist kostenfrei. Angekündigt sind Sänger des Jugendchors des Theaters Trier, die unter Leitung von Martin Folz singen werden. Er wurde 2015 zum Musikantenland-Preisträger bestimmt und hat mehrere Singveranstaltungen im Kreis veranstaltet.

Nicole Johänntgen, die in der Schweiz lebt, wird auf der Burg im Duett mit dem aus Seattle stammenden Tubisten Jon Hansen eine Kostprobe ihres Könnens geben. Die beiden musizieren häufiger gemeinsam – etwa auch für Johänntgens Album Labyrinth, das im Herbst präsentiert wird: auch in der Kammgarn in Kaiserslautern am 16. November. Angekündigt ist es als „erfrischendes Werk mit verschiedenen Einflüssen von afroamerikanischer Musik, erdigem Jazz und klassischen-filmkompositorischen Elementen“.