Ein 52-jähriger Motorradfahrer hatte bei einem Unfall am Samstagmorgen offenbar Glück im Unglück. Wie die Polizei berichtet, war der Mann auf der K 39 von Cronenberg in Richtung Lauterecken unterwegs, als er in einer scharfen Kurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Vermutlich sei ein Fahrfehler Auslöser des Unfalls gewesen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen haben sich laut Polizei aber als „weniger schlimm als zunächst befürchtet“ herausgestellt. Während der Rettungsarbeiten musste die Strecke für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden. Nach Angaben der Ordnungshüter waren eine größere Anzahl von Feuerwehrleuten, Sanitätern und Notärzten im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber sei vorsorglich angefordert worden.