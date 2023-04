Die Autoartisten-Show Geschwister Kübler verspricht ein „Showprogramm der Extraklasse“ bei ihrem Auftritt am Sonntag, 7. Mai, ab 11 Uhr in Lauterecken. Zu sich überschlagende Autos, Feuerstunts, Drift-Fahrten und mehr laden Mario Cortess und sein sechsköpfiges Team bei ihrer Deutschland-Tournee 2023 auf den Festplatz ein. Fighter, Harley Quinn und Joker heißen die Monster Trucks, die zu sehen sein werden. Die Show biete 90 Minuten Action, heißt es in der Ankündigung. Anschließend können die Fahrzeuge und Monster Trucks aus der Nähe betrachtet werden. Die Tageskasse öffnet eine Stunde vor Beginn der Aufführung. Für Erwachsene kostet eine Karte 20 Euro und für Kinder bis 14 Jahre 15 Euro.

Info



Weitere Informationen unter 0162 4764370.