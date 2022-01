In Lauterecken wird ab Februar an jedem dritten Mittwoch im Monat eine Sanierungssprechstunde für Hausbesitzer angeboten. Der erste Termin ist am 16. Februar um 15 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 06382 791209 oder per E-Mail an fabienne.krennrich@vg-lw.de. Beraten werden die Fachleute der Planungsbüros, mit denen die Stadt Lauterecken bei der Stadtsanierung zusammenarbeitet: BBP aus Kaiserslautern und Antje Peters von der Kommunalen Stadtentwicklung. Aus dem Programm Isek (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) stehen auch Fördermittel für Privateigentümer zur Verfügung.