In der Nacht auf Samstag, so gegen Mitternacht, ist einer Polizeistreife ein Mofafahrer auf der B 420 zwischen Wiesweiler und Offenbach-Hundheim aufgefallen. Sie folgten dem jungen Fahrer und hielten ihn im Ort an. Wie die Beamten berichten, roch der 17-Jährige deutlich nach Alkohol, auch gab es Anhaltspunkte für den Konsum von anderen Rauschmitteln. Ein Atemalkoholtest ergab 0,93 Promille. Ein Urin-Schnelltest fiel positiv auf Amphetamin aus. Weiterfahren durfte der junge Mann nicht. Stattdessen wurde ihm zu Beweiszwecken Blut entnommen.