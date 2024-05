Ihr Appell lautet daher: Wer Alkohol trinkt, sollte den öffentlichen Nahverkehr oder Taxen nutzen. Wer Rad oder Auto fährt, sollte nüchtern sein - nicht nur am Vatertag.

Doch egal, ob Fahrrad oder Auto: Alkohol erhöht das Unfallrisiko für sich selbst und andere. Schon kleine Alkoholmengen senkten Übersicht und Koordinationsfähigkeit im Straßenverkehr deutlich, so Zeidler.

2022 ging jeder zweite Alkoholunfall am sogenannten Vatertag auf das Konto von Radfahrenden (50 Prozent), zeigt eine UDV-Auswertung von Polizeidaten aus zwölf Bundesländern. Autofahrende haben demnach an diesem Tag knapp vier von zehn Alkoholunfällen verursacht (38 Prozent).

Berlin (dpa/tmn) - Traditionell machen die Männer Christi Himmelfahrt zu ihrem eigenen Feiertag - oft mit reichlich Alkohol. Auto und auch Fahrrad sollten dann aber stehen bleiben. An diesem Tag passieren dreimal so viele Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss wie sonst. Darauf weist die Unfallforschung der Versicherer (UDV) hin.

Mit Bier und Bollerwagen sind an Christi Himmelfahrt viele Männer unterwegs. Dabei geht es meist lustig zu. Doch wenn der Alkohol reichlich fließt, sollte nicht nur das Auto stehen bleiben.

