Eine Mischung aus Sonne und Wolken erwartet uns zum Wochenstart. Lediglich am Mittwoch ist gelegentlich mit Regen zu rechnen. Zum Wochenende hin klettern die Temperaturen wieder über die 30-Grad-Marke.

Das kräftige Tief über Skandinavien entfernt sich allmählich Richtung Weißes Meer. Im Schlepptau hat es allerdings ein kleines Randtief, das uns am Mittwoch mit seiner Störungsfront von Westen her überqueren wird. Ihm folgt recht warme Atlantikluft. In der zweiten Wochenhälfte platziert das Azorenhoch einen Ableger nach Mitteleuropa. Dieses Hoch wandert bis Sonntag nach Osten. Gleichzeitig gelangt von Süden her wieder sehr warme bis heiße Luft in unsere Region.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Zum Nachmittag bekommt die Sonne größere Anteile und es bleibt trocken. Dabei bleiben die Temperaturen bei spürbarem Wind angenehm sommerlich.

Dienstag: Heute scheint zeitweise die Sonne, zwischendurch ziehen aber auch mal etwas dichtere Wolkenfelder übers Land. Regen haben diese Wolken jedoch nicht im Gepäck. Die Temperaturen steigen an.

Mittwoch: Bei auffrischendem Wind werden die Wolken vormittags kompakter und es fällt gelegentlich etwas Regen. Im Tagesverlauf trocknet die Luft wieder ab und die Sonne lässt sich häufiger blicken. Die Temperaturen gehen insgesamt wieder leicht zurück.

Donnerstag: Nach erfrischender Nacht strahlt heute die Sonne für längere Zeit von einem meist nur leicht bewölkten Himmel. Dazu erwärmt sich die Luft bis zum Nachmittag auf sommerliche Werte.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag brennt die Sonne häufig gnadenlos vom Himmel und die Temperaturen klettern deutlich über die 30-Grad-Marke. Am Sonntag wird es freundlich und sehr heiß, bevor ab dem Abend und in der Nacht auf Montag von Frankreich her Schauer- und Gewitterwolken drohen mit Abkühlung im Gepäck.