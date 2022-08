Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagabend gegen 19.55 Uhr einen Unfall auf der Kreisstraße 39 zwischen Lauterecken und Cronenberg beobachtet haben.

Ein 39-Jähriger war mit seinem Auto von Cronenberg in Richtung Lauterecken unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihm mitten auf der Fahrbahn ein Fahrzeug entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 39-Jährige nach links ausweichen und rutschte hierdurch in den Straßengraben. Der Wagen des Geschädigten blieb auf der Seite liegen und musste abgeschleppt werden.

Fahrerflucht

Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Es soll sich bei dem flüchtigen Auto um einen dunkelgrauen Kombi gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich mit der Polizeiinspektion in Lauterecken, Telefonnummer 06382 9110, in Verbindung zu setzen.