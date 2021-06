Eigentlich wollte die Polizei am Donnerstagabend, zwischen 22.30 und 23 Uhr, auf der Bundesstraße zwischen Glanbrücken und Lauterecken ein Motorrad kontrollieren. Doch statt auf die Anhaltesignale der Polizei sein Gefährt zu stoppen, beschleunigte der Motorradfahrer und fuhr davon. Bei der Flucht, teilte die Polizei mit, seien möglicherweise entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet worden. Die Beamten entdeckten das abgestellte Motorrad wenig später in der Lauterecker Rheingrafenstraße – es war nicht zugelassen und wurde sichergestellt. Hinweise auf den Motorradfahrer oder Personen, die von dem Motorrad gefährdet wurden, sollen sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken in Verbindung setzen, Telefon 06382 9110.