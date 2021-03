Die Fahrerin eines Suzuki Jimny verlor am Donnerstagmorgen auf der A 62 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Unmittelbar vor der Ausfahrt Reichweiler krachte sie zunächst in die Schutzplanken. Anschließend überschlug sie sich mit ihrem Wagen in der angrenzenden Böschung und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Die 48-jährige Fahrerin erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde von Ersthelfern aus ihrem Auto befreit. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 12.000 Euro.