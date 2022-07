Einmal mit dem Oldtimerbus die Alte Welt entdecken? Das ist in dieser Saison an drei zusätzlichen Terminen möglich, wie die Touristik-Info der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein mitteilt. Die erste Tour findet am Samstag, 30. Juli, gegen 10 Uhr statt. Startpunkt ist der Veldenzplatz in Lauterecken. Von dort geht’s zur Wasserburg in Reipoltskirchen und ins Museum der Zeit in Rockenhausen. Zum Mittagessen kehren die Fahrgäste im Gasthof Zum Blauen Löwen in Ransweiler ein. Von dort machen sich die Fahrtgäste zur Stiftung Lebensraum auf dem Hengstbacherhof auf, ehe gegen 16.30 Uhr die Rückreise nach Lauterecken ansteht. Anmeldungen für die Touren sind auf der Internetseite www.vg-lw.de/onlineshop möglich. Die Fahrt kostet pro Person 48 Euro. Weitere Termine sind die beiden Samstage, 20. August, Start Meisenheim, und 3. September, Start in Otterberg. Weitere Infos gibt’s per E-Mail an tourismus@vg-lw.de oder per Telefon unter 06382 791142.