Ein besonderes Klima herrscht im Garten der Familie Stenschke-Heinz in Neunkirchen. Die Ausrichtung nach Süden kommt zahlreichen Pflanzen zugute – gerade auch solchen, die in mediterranen Gefilden zu Hause sind. In Urlaub müssen die Bewohner aktuell nicht fahren. Sie genießen ihr heimisches Paradies im Grünen.

Eigentlich hatte der Regenradar für den Besuch der RHEINPFALZ etwas Nass von oben angekündigt. Doch dann war die Sonne doch da, und das nicht zu wenig. Hier oben, auf rund 380 Metern Höhe am Potzberg, kommt sie besonders intensiv an. „Wir liegen hier voll auf der Südseite“, erläutert Helga Stenschke-Heinz. Das fast mediterrane Klima wird verstärkt durch zahlreiche Stein-Aufbauten und den hellen Schotter, der die große Terrasse entlang des Hauses bedeckt.

Im Zweifamilienhaus wohnt neben Helga Stenschke-Heinz und ihrem Ehemann Gunter Heinz noch die Familie von dessen Schwester. Ihre Schwägerin war beim Besuch der RHEINPFALZ bei der Arbeit, und Ehemann Gunter kam vom Rasenmähen erst etwas später zurück. So war die mitgebrachte, selbstgebackene Heidelbeer-Tarte sozusagen ein Fall für zwei ...

„Am Steilhang zu bauen, ist nicht einfach“

Helga Stenschke-Heinz ist Maklerin und zählt vor allem US-Amerikaner zu ihren Kunden. Bis vor zwei Jahren war sie als Kreisgeschäftsführerin der Landfrauen tätig, ist also auch eine echte Landfrau inklusive der Begabung des Grünen Daumens. 2007 ist die Familie von der anderen Straßenseite ins neue Eigenheim umgezogen, der letzte Neubau ganz am Rand des Dorfes. Und der hatte es in sich, wie Helga Stenschke-Heinz erinnert: Wegen der Hanglage waren umfangreiche Befestigungen zur Stabilisierung notwendig. „Am Steilhang zu bauen, ist nicht einfach“, schildert die 69-Jährige. Heute weiß sie: „Aus jedem Steilhang kann man etwas machen.“

Vor