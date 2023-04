Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die protestantische Pfarrei am Potzberg erhält Verstärkung. Am 30. Mai startet Maren Wolf ihr Gemeindevikariat bei Pfarrerin Janina Tamm. Die 26-Jährige Theologin stammt aus Kappeln und wohnt mit ihrem Partner in Odenbach.

Nach dem Abitur in Lauterecken 2013 startete Wolf gleich ins Theologiestudium in Mainz – allerdings „mehr als Experiment“, wie sie verrät. „Ich war direkt begeistert“,