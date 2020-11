Mit Gewalt haben Polizeibeamte der Inspektion Lauterecken einen 59 Jahre alten Mann aus Meisenheim entwaffnen müssen. Wie die Polizei in Lauterecken am Freitag mitteilte, hatte der offenbar psychisch angeschlagene Mann die Polizisten mit Hilfe zweier Messer von seiner Haustür verjagen wollen. Die Beamten mussten in die Wohnung in der Altstadt eindringen, um die Messer an sich zu nehmen.

Mitarbeiter des Ordnungsamts und eine Polizeistreife hatten den Mann aufgesucht, weil er über mehrere Tage den durchdringenden Alarmlaut eines Rauchmelders nicht abgestellt hatte. Nach dem Vorfall wurde der Mann vom Rettungsdienst unter Polizeibegleitung in eine psychiatrische Klinik gebracht.