In seiner neuen Kolumne „Fußball im Fokus“ beschäftigt sich Axel Raudonat mit dem Aufstiegsrennen in verschiedenen Klassen.

A-Klasse KUS-KL: Entscheidungen nahen

Die Saison biegt mit ganz großen Schritten auf die Zielgerade ein. In manchen Klassen könnte die eine oder andere Entscheidung auch schon relativ zeitnah fallen. So zum Beispiel in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern. Sollte da der SV Kottweiler-Schwanden am Sonntag sein Spiel beim SV Nanz-Dietschweiler II nicht gewinnen, würde der TuS Schönenberg, der aktuell acht Punkte Vorsprung hat, seinerseits mit einem Erfolg im Heimspiel gegen den SSC Landstuhl die Meisterschaft und damit die Rückkehr in die Bezirksliga Westpfalz bereits am viertletzten Spieltag unter Dach und Fach bringen können. Vorsicht ist aber für beide Spitzenmannschaften geboten, geht es für die Gegner doch im Klassenkampf noch darum, wichtige Punkte einzuheimsen.

B-Klasse Nord: Rennen bleibt eng

Definitiv keine Entscheidung wird am kommenden Wochenende in der B-Klasse Nord fallen. Dort hat sich am letzten Spieltag die Lage durch den 3:1-Erfolg der SG Hüffler/ Wahnwegen im Spitzenspiel der beiden zuvor punktgleich führenden Mannschaften bei der SG Pfeffelbach/Konken/EDO aber insofern geändert, dass die „Hüwas“(62 Punkte) nun von der SG Hirsau (61) verfolgt werden, während sich die SG P/K/EDO (59) erst mal hinten anstellen und im weiteren Saisonverlauf auf Patzer der Konkurrenz hoffen muss, um noch einmal ein Wörtchen im Kampf um die ersten beiden Plätze mitreden zu können.

B-Klasse Süd: Kübelberger Schützenhilfe?

Auch in der B-Klasse Süd wird das Buch mit dem Kapitel Meisterschaft am Sonntag ganz sicher nicht schon zugeschlagen. Aber dort könnte der SV Kübelberg wichtige Schützenhilfe für den Lokalrivalen vom TuS Gries leisten. Klar ist, die Grieser dürfen in den letzten vier Begegnungen eigentlich keine Punkte mehr lassen, wenn sie Tabellenführer FV Ramstein II (aktuell zwei Punkte Vorsprung) noch einholen wollen. Mit der Aufgabe jetzt beim SV Mackenbach II und zwei Wochen später bei der SG Breitenbach/Dunzweiler warten aber noch richtige Brocken auf den TuS, der sich selbst wohl auch nur einen Ausrutscher erlauben darf, wenn er zumindest Rang zwei ins Ziel retten will. Und da kommt dann der SV Kübelberg ins Spiel, dem wohl am ehesten Chancen ausgerechnet werden dürfen, im Endspurt die Ramsteiner Zweite noch ins Wanken zu bringen. Dort nämlich gastiert der SVK am Sonntag.

C-Klasse Nord: Verlieren im Spitzenspiel verboten

Zum Abschluss geht noch ein kurzer Blick in die C-Klasse Nord. Dort hat der SV Kaulbach-Kreimbach seine Pflichtaufgabe bei der SpVgg Welchweiler II souverän genommen und 3:0 gewonnen. Somit geht er als Tabellenzweiter in das absolute Spitzenspiel am Sonntag gegen den SV Hefersweiler, der derzeit noch zwei Zähler besser notiert ist. Für die „Kaulis“ heißt es da im Grunde schon verlieren verboten! Verlassen sie den Platz nicht mit zumindest einem Punktgewinn, droht Aufstiegsrang zwei an die wiederum nur zwei Punkte dahinter lauernde SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen verloren zu gehen. Bei noch drei ausstehenden Spielen könnte sich Hefersweiler sogar eine Niederlage erlauben, um bei zwei folgenden Siegen trotzdem mindestens Zweiter zu werden.