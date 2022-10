Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwochnachmittag ein Scheunendach in der Hauptstraße in Kirrweiler gestreift und dabei einen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Fahrer weiter, obwohl er vom Eigentümer des Hauses auf den Unfall angesprochen wurde. Dieser konnte sich jedoch das Kennzeichen notieren. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht aufgenommen.