Nicht nur vor Ort im Mehrgenerationenhaus (MGH) Kusel kann wieder das ABC gepaukt werden, sondern auch per Telefon. Die Idee für das neue Lernformat stammt aus Irland und richtet sich unter anderem an diejenigen, die noch nicht bereit sind, am Präsenzunterricht teilzunehmen.

Das ABC-Café im MGH startet wieder: Ab Donnerstag, 20. August, kann jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr ohne Voranmeldung gelernt werden. Ab jetzt bietet das MGH außerdem ein neues Lernformat an, das „Lernen am Telefon“. Das Angebot sei kostenlos und richte sich an alle, die ihre Schreib-, Lese- und Rechenfähigkeiten verbessern möchten, schreibt Barbara Schleep vom MGH. Sehr gutes Deutsch ist die Voraussetzung. Beim „Lernen am Telefon“ rufen die Lernwilligen von zuhause aus an, Termine werden individuell vereinbart. Das Lernmaterial wird per Post oder E-Mail zugestellt und dann gemeinsam am Telefon bearbeitet und besprochen.

Das Angebot könne dabei als Einstieg genutzt werden: Wer noch nicht bereit ist, zum Präsenzunterricht zu kommen, könne anonym und nur über den telefonischen Kontakt beginnen zu lernen. Idealerweise, schreibt Schleep weiter, stellten sich die Teilnehmer nach telefonischer Terminvereinbarung bei einem persönlichen Treffen kurz vor. Denn es habe sich gezeigt, dass es beim Lernen hilft, wenn die Lernenden ihr Gegenüber schon kennen.

Info

Das ABC-Café findet ab 20. August wieder jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr im MGH Kusel statt – unter Beachtung der Hygienevorschriften. „Lernen am Telefon“ ist jederzeit möglich unter 015140404086 oder per Mail an barbara.schleep@cjd.de.