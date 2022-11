Lauterecken. Die Leichenhalle in Lauterecken bereitet seit Längerem Probleme. Vor allem eine Wand hat erhebliche Risse. Ein Gutachter hat die Ursache ermittelt. Wenn möglich, sollen die Arbeiten noch vor dem Winter erledigt werden.

Die Ursache des Problems ist ausgemacht – das Fundament muss ertüchtigt werden. Helmut Dahlmanns von der Verwaltung erklärt, dass der Baugrund das Problem sei. Das Gelände mit mehreren Ebenen wurde modelliert, teils aufgeschüttet, teils abgebaggert, um die heutige Struktur zu erhalten. Durch Niederschläge könnten feine Sedimente ausgespült worden sein, sodass nun an der Stelle anzusetzen sei. Ein geologisches Ingenieurbüro wurde bereits eingeschaltet, das auch die fachtechnische Bauleitung übernehmen kann. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 1500 Euro. Für die Baumaßnahmen wird mit Kosten in Höhe von 5000 Euro gerechnet. Da diese recht niedrig sind und die Arbeiten möglichst noch vor dem Frost ausgeführt werden sollen, werden die Arbeiten freihändig vergeben, also ohne Ausschreibung. Auf diese Weise soll das Prozedere beschleunigt werden.