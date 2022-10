Weil ein 57-Jähriger seine Lebensgefährtin bedroht haben soll, rückte am Montagnachmittag die Lauterecker Polizei zur gemeinsamen Wohnung des Paares aus. Dort wurde dem Manne untersagt, sich seiner Partnerin zu nähern. Da der stark alkoholisierte 57-Jährige dies nicht einsehen wollte, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Auf dem Weg dorthin bedrohte und beleidigte der 57-Jährige die Beamten, heißt es im Polizeibericht. Weiterhin beschmierte er die Gewahrsamszelle in Lauterecken mit Fäkalien. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der Mann wenig später vom Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht. Den 57-Jährigen erwarten mehrere Strafanzeigen.