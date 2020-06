Wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) Rheinland-Pfalz Süd mitteilt, werden in den Sommerferien mehrere Stationen entlang der Lautertalbahn von Kaiserslautern nach Lauterecken modernisiert. Demnach werden unter anderem die Bahnstationen Wolfstein-Roßbach und Reckweilerhof komplett modernisiert und barrierefrei umgestaltet. Außerdem werde in Lauterecken der Bahnsteig 2 ebenfalls barrierefrei ausgebaut, so dass dort die vor mehreren Jahren begonnene Modernisierung des Bahnhofes nach den Sommerferien abgeschlossen werden könne.

Damit diese Arbeiten sicher durchgeführt werden könnten, muss die Strecke der Lautertalbahn zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und Lauterecken-Grumbach in den Sommerferien von Montag, 6. Juli, bis Freitag, 14. August, ganztägig gesperrt werden. Wie der Zweckverband weiter mitteilt, fallen deshalb die Züge der Regionalbahn 66 zwischen Kaiserslautern und Lauterecken-Grumbach aus und werden durch Busse ersetzt. Aufgrund der längeren Fahrzeiten der Busse müsse je nach Verbindung mit einer längeren Reisezeit von 30 bis 60 Minuten gerechnet werden. In Kaiserslautern würden durch die Ersatzbusse aber alle planmäßigen Anschlüsse erreicht.

Zu beachten sei, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. In Hirschhorn halten die Busse des Ersatzverkehrs an der Haltestelle „Ortsmitte“, in Untersulzbach an der Ersatzhaltestelle „Abzw. Sulzbach“, in Kreimbach an der Haltestelle „Hesch“ und in Roßbach an der Haltestelle „Ortsmitte“. Die genauen Fahrzeiten sowie die unterschiedlichen Anschlussregelungen sind nach Angaben des ZSPNV auf einer Seite der Bahn abrufbar und zusätzlich an den Stationen angebracht. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Ersatzbussen nicht möglich.