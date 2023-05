Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist gut zwei Jahre her, da brach im Dachstuhl der Pro-Seniore-Residenz ein Brand aus. Alle Bewohner wurden gerettet und in anderen Häusern der Unternehmensgruppe untergebracht. Gestern sind die ersten wieder zurückgekehrt und mussten wegen der Corona-Pandemie zuerst einmal in Quarantäne.

„Wir haben es hier mit einem von Grund auf sanierten Haus zu tun“, machte Pro-Seniore-Sprecher Peter Müller gestern auch noch einmal deutlich, als die ersten Bewohner wieder in ihre frühere