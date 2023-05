Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 21. März 2021 wird der neue Landtag gewählt. Für SPD und CDU treten im Kreis Kusel zwei „Neulinge“ an, die beide schon ganz lange in der Partei aktiv sind.

Oliver Kusch (52) legt Wert auf die Feststellung, kein Seiteneinsteiger zu sein. „Ich bin seit 1992 SPD-Mitglied, habe mit zwölf Wahlplakate für Rose Götte geklebt, war fünf