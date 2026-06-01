Seit 60 Jahren wird beim KV Fortuna Brücken gekegelt. Neben sportlichen Erfolgen steht der Zusammenhalt im Vordergrund. Das Jubiläum wird gleich an zwei Tagen gefeiert.

Die sportliche Aktivität, der Teamgeist und die Geselligkeit: Wie aus der Pistole geschossen nennt Sarah Pankonin die in ihren Augen schönsten Aspekte des Kegelns. Sie frönt dem Hobby schon seit ihrem siebten Lebensjahr und ist wie ihre Eltern, Silvia und Karl Mang, Mitglied im KV Fortuna Brücken. Der Verein feiert am Donnerstag, 4. Juni, und Samstag, 6. Juni, sein 60-jähriges Bestehen.

Karl Mang, der Vorsitzender ist, „erst der vierte in der Vereinsgeschichte“, wie er erzählt, hat etwas in der Vereinschronik geblättert: Im Gasthaus Bauer gab Hugo Bauer, der Sohn der Wirtin, den Anstoß zur Gründung des Kegelvereins und wurde gleich Vorsitzender. Das Amt hatte er indes nur ein Jahr inne, wesentlich kürzer als seine Nachfolger.

Großer Zuwachs

Im selben Jahr wurde die Kegelbahn gebaut, welche die Spieler noch heute nutzen und auf der sie Wettbewerbe austragen. Um direkt mit dem Spielbetrieb starten zu können, trat der Verein dem Kegelring Zweibrücken bei. Kegeln wurde zunehmend beliebt; bereits 1966 wurde eine zweite Herrenmannschaft gemeldet. „Beide Mannschaften gewannen Meistertitel“, sagt Karl Mang. Die Brücker erlangten überregionalen Ruhm, und immer mehr Interessierte stießen zum Verein. Nach vier Jahren hatte der KV bereits vier Herrenmannschaften.

Im Februar 1975 beschlossen die Brücker, sich vom Kegelring Zweibrücken zu trennen, und nannten sich seitdem Kegelverein Fortuna Brücken. 1976 bildete sich die erste Damenmannschaft, die ebenso wie die Männer häufig oben auf dem Treppchen stand. In den 1970er-Jahren zählte der KV vier Herren-, drei Damen- und zwei Jugendmannschaften – eine Höchstzahl in der Vereinsgeschichte.

Kegelbahn abgebrannt

Eine weitere Zäsur: 2007 schlossen sich der KV Fortuna Brücken und die Viktoria Miesau zu einer Spielgemeinschaft (SG) zusammen. So war der Verein stärker und größer; nicht zuletzt profitierte der Nachwuchs von diesem Schritt. Trainiert wurde in Miesau. Doch im November 2008 brannte die Kegelbahn ab. „Wir wichen zur TSG Kaiserslautern und später ins Kegelcenter Landstuhl aus“, erinnert sich Mang.

In dieser Zeit seien vor allem die Jugend und die Damen die Aushängeschilder der SG gewesen. Immerhin spielten die Brücker in der ersten und zweiten Bundesliga. Allmählich war vielen die lange Trainingsanfahrt und damit der Aufwand zu hoch. „Nach zehn Jahren war die Luft raus, und wir trennten uns in gegenseitigem Einverständnis“, blickt Pankonin zurück. Besonders für die Jüngeren, die in den Verein strebten, musste eine wohnortnahe, gute Trainingsmöglichkeit gefunden werden – eine Bahn, auf der auch Wettbewerbe ausgetragen werden konnten. Was also tun?

Kegelbahn wird saniert

Die Lösung sahen die Verantwortlichen in der Reaktivierung der Bahn im Gasthaus Bauer. 2017 war es so weit. „Wir brauchten vor allem die technische Voraussetzung, um den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können“, erzählt Pankonin. In Ingelheim erstand der KV zwei gebrauchte, moderne Bahnen mit digitalen Anzeigen – eine Investition im fünfstelligen Bereich. Gleichzeitig wurde die Kegelbahn in Eigenleistung hergerichtet. „Alle haben mitgeholfen“, sagt sie stolz.

Der Boden und die Theke wurden neu gemacht, die Wände frisch gestrichen, ein Holzofen installiert. Angeschafft wurde ein Bildschirm, um Bundesligaspiele zu streamen. Der in die Jahre gekommene Anlauf wurde im vergangenen Jahr ausgetauscht. Ein ehrenamtlicher Bahnwart schaut regelmäßig nach dem Rechten. „Alle zwei bis drei Jahre wird die Bahn offiziell geprüft und erhält, wenn alles in Ordnung ist, eine weitere Zulassung“, erklärt Pankonin. Da die Bahn nur über eine Umkleidekabine verfügt, hat Brücken eine Sondergenehmigung.

KV Fortuna hat bereit viele Erfolge erzielt

Derzeit zählt der KV zehn bis 14 aktive Kegler. Es gibt zwei gemischte Vierer-Teams, die sich in Wettbewerben messen; achtmal waren sie in den vergangenen zehn Jahren Rheinland-Pfalz-Meister. Von den Erfolgen der Kegler auf verschiedenen Ebenen zeugen die zahlreichen Pokale und Urkunden. Trainiert wird immer dienstags und bei Bedarf auch donnerstags. Sarah Pankonin hat eine Trainerlizenz und trainiert sogar auf Landesebene die Jugend.

Regelmäßig nutzen Gesellschaftskegler die Kegelbahn. Vermietet wird diese außerdem an Cliquen, die Lust zum Kegeln haben, oder Geburtstagskinder, die dort feiern. Kegeln sei eine Sportart, die sowohl Jüngere als auch Ältere ausüben können, befindet Pankonin. Erforderlich seien Technik, die erlernbar sei, Konzentration und Kondition. Geselligkeit wird gepflegt bei Weihnachtsfeiern, beim Vereinsfest, beim Grillen im Hof, bei Wanderungen sowie mehrtägigen Saisonabschlussfahrten. Drei Sponsoren unterstützen die Fortuna.

Zwei Jubiläumsveranstaltungen

Seit 25 Jahren lädt der KV Fortuna Brücken zu „Unser Dorf kegelt“ ein – so auch in diesem runden Geburtstagsjahr, und zwar am Donnerstag, 4. Juni, von 10 bis 19 Uhr. Vereine, Clubs und Teams aus Brücken und Umgebung können teilnehmen. Eine Mannschaft – Alter und Geschlecht spielen keine Rolle – besteht aus vier Personen. Eine kleine Startgebühr wird erhoben. Für Essen und Getränke sowie Unterhaltung ist gesorgt. Um 19.30 Uhr ist die Siegerehrung; es winken Geld- und Sachpreise. Auskunft und Anmeldung inklusive Terminwunsch können bei Sarah Pankonin erfolgen, per E-Mail an mangsarah@freenet.de oder unter Telefon 0176 81144569.

Am Samstag, 6. Juni, wird mit einem Jubiläumsspiel gefeiert. Besonders stolz sind Sarah Pankonin und der Vereinsvorsitzende Karl Mang, dass sie Spieler des Bundesligisten SKC Unterharmersbach als Gegner gewinnen konnten. Dabei sind Jonas Bähr als amtierender Deutscher Meister U23 und Fabian Zimmermann, der den deutschen Rekord der U23 mit 724 Kegel innehat. Beide Spieler stehen im Aufgebot der deutschen U23-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft. Zwischen 10 und 17 Uhr werden die Brücker Kegler gegen die baden-württembergischen antreten. Der Eintritt ist frei. Die Spiele werden live im Bauersch Hof übertragen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Für Kinder steht an beiden Tagen eine Hüpfburg bereit. Am Abend, ab 19 Uhr, folgt eine Feier mit Ehrungen für geladene Gäste.

Die Serie

In der Reihe „Vereinssache“ berichten wir über eingetragene Vereine aller Art im Kreis Kusel: vom Sport- über den Förder- bis hin zum Freizeitverein. Wer vorgestellt werden möchte, kann sich per E-Mail bei der Redaktion melden: redkus@rheinpfalz.de.